'Бросай гитару, иди окопы копать': на мужа Тодоренко накинулись патриоты из РФ

Тодоренко,Топалов / instagram.com/reginatodorenko

Российские поклонники мужа украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая молчит о зверском вторжении России в Украину Влада Топалова, вызверились на него.

В частности, их разозлил пост артиста в Instagram, где он находится в студии звукозаписи перед микрофоном. "Пишу новый материал. Пока нравится, а там посмотрим", - написал он. Впрочем, подписчики не сильно обрадовались новости от Топалов, а принялись наоборот расспрашивать его относительно "частичной мобилизации" в России, которая продолжает обстреливать мирные украинские города.

"Я думала ты уже в очереди за брониками. Стране нужна защита, а он песенки поёт, патриот", "А почему ещё не на фронте?", "Ещё не пришла повестка?", "Все, передумал Родину защищать?", "Влад а когда на фронт,что-то ты засиделся...тебя уже ждут", "Бросай гитару, иди окопы копать", - спрашивают подписчики.

Напомним, ранее украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая выбрала стоять на стороне украинского врага - России и продолжает замалчивать все преступления, которая она творит на территории Украины, выехала из России.

Как написала она на своей странице в Телеграмме, она поехала в командировку одна с двумя детьми, один из которых новорожденный.

"Первый полёт с двумя детьми прошел нормально: поорали, покакали, порисовали, посмотрели мультфильмы, поистерили на посадке, швырялись кроссовками, иногда даже планшет с мультиками летал. Самолёт - это, кстати, единственное место, где у Майкла карт-бланш на мультфильмы - смотри столько, сколько хочется", - написала она.

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