Регина Тодоренко / t.me/todorenkoregina

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая выбрала стоять на стороне украинского врага - России и продолжает замалчивать все преступления, которая она творит на территории Украины, выехала из России.

Как написала она на своей странице в Телеграмме, она поехала в командировку одна с двумя детьми, один из которых новорожденный.

"Первый полёт с двумя детьми прошел нормально: поорали, покакали, порисовали, посмотрели мультфильмы, поистерили на посадке, швырялись кроссовками, иногда даже планшет с мультиками летал. Самолёт - это, кстати, единственное место, где у Майкла карт-бланш на мультфильмы - смотри столько, сколько хочется", - написала она.

Тодоренко также акцентирует внимание, что летела она сама. Хотя, ее неожиданная командировка выпала на то время, когда мужская часть населения России пытается выехать, испугавшись "частичной мобилизации".

Она также описала, как тяжело ей было ехать вместе с маленькими детьми одной и также объявила, что поездка не надолго и она скоро вернется.

Напомним, ранее Тодоренко показала новое фото.

На своей странице в Instagram она выложила селфи, пожаловавшись, что не успевает собраться на пробы роли "секси-дивы". "Сейчас буду выдумывать, как выйти из положения. Но на роль секси-дивы я явно не тяну", - написала она.

Она также пожаловалась, что когда собралась и накрасилась, пробы на роль секретарши отменили. "И знаете, что самое обидное? Пробы отменили. И сейчас внезапно позвонили и предложили приехать. А я. Как обычно. В своем лучшем виде", - говорит Тодоренко.

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