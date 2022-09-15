'На роль секси-дивы нет тяну': облезлая Тодоренко показала, как обычно выглядит

Регина Тодоренко / Instagram

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая выбрала стоять на стороне украинского врага - России и продолжает замалчивать все преступления, которая она творит на территории Украины, показала новое фото.

На своей странице в Instagram она выложила селфи, пожаловавшись, что не успевает собраться на пробы роли "секси-дивы". "Сейчас буду выдумывать, как выйти из положения. Но на роль секси-дивы я явно не тяну", - написала она.

Она также пожаловалась, что когда собралась и накрасилась, пробы на роль секретарши отменили. "И знаете, что самое обидное? Пробы отменили. И сейчас внезапно позвонили и предложили приехать. А я. Как обычно. В своем лучшем виде", - говорит Тодоренко.

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Напомним, ранее Регина Тодоренко пожаловалась на странное поведение трехлетнего сына, которое сперва приняла за первые детские попытки установить личные границы.

По волнующему ее вопросу она провела консультацию с детским психотерапевтом, который диагностировал у Михаила психологическое расстройство. Об этом блогерка рассказала в своем Telegram-канале.

Первые симптомы, по словам Тодоренко, ее старший сын обнаружил несколько месяцев назад, когда в семье появился еще один ребенок. Тогда Миша заявил, что не любит, когда его трогают без спроса.

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