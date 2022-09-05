Каменских пояснила, как оказалась с Потапом за границей в день полномасштабного русского вторжения

Настя Каменских и Потап / коллаж УНИАН

Украинская поп-певица Настя Каменских (она же NK) недавно вернулась в Украину из-за границу Исполнительница в интервью проекту "ЖВЛ" на канале "1+1" и рассказала о том, как получилось, что она уезжала из страны до 24 февраля вместе со своим мужем Потапом, матерью и свекровью.

Дело в том, что певице досталось много хейта ‒ подписчики оказались уверены, что звезды якобы знали о наступлении и решили спрятаться.

"Мы поехали в Мадрид и взяли мам, потому что после смерти отца я стараюсь часто вывозить свою маму куда-то. Она очень скучает, ей тяжело. Когда ты берешь одну маму, другую ты не можешь не взять, у нас так принято в семье. И они поехали. Я не знаю, как так вселенная распорядилась, почему мы оказались в другом месте", ‒ сказала Каменских.

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Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.

До того Каменских говорила, что частичный паралич лица у ее супруга, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) произошел из-за сильного стресса на фоне войны.

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