"Люк Скауйокер" из "Звездных войн" помог собрать для Украины 500 дронов

Марк Хэмилл помог собрать для Украины 500 дронов / United24, https://ua.depositphotos.com/

Легендарный голливудский актер Марк Хэмилл, который прославился по роли Люка Скайуокера в фантастической кинофраншизе "Звездные войны", заявил ‒ после того, как он присоединился к благотворительной платформе United24 в качестве амбассадора, Украина уже получила более 500 дронов. Об этом сообщает западное новостное агентство Bloomberg.

"Очень просто: Украине нужны беспилотники. Они определяют исход войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они – глаза в небе. Я был действительно шокирован, потому что они дают мне эти обновления по крайней мере два или три раза в неделю о том, что происходит, и они сказали, что получили более 500 дронов с тех пор, как я начал это", – говорит актер.

Хэмилл также отдельно рассказала о том, что стал амбассадором платформы United24 после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. И намеревается продолжать собирать деньги в поддержку ВСУ на проект "Армия дронов".

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

А позднее Делон даже взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

