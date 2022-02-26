Семейство Кардашьян-Дженнер поддержало Украину в ее борьбе против агрессии РФ

Поддержку Украине в борьбе против российских агрессоров высказало легендарное семейство Кардашьян-Дженнер - причем практически в полном составе.
Мировые знаменитости продолжают высказываться против российско-украинской войны, которую развязали по приказу президента РФ Владимира Путина.
Теперь свою поддержку Украине в борьбе против российских оккупантов высказало семейство Кардашьян-Дженнер ‒ на своих страницах в Instagram на многомилллионную аудиторию.
Кайли Дженнер
Кендалл Дженнер
Крис Дженнер
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Хлое Кардашьян
Кортни Кардашьян
До того на своей странице в Instagram, поддержала Украину главная звезда семействап – Ким Кардашьян.
Напомним, ранее сообщалось о том, что всемирно известная певица Мадонна выступила в поддержку Украины.
На своей странице в Instagram она заявила, что "бессмысленное и алчное" вторжение России в Украину должно быть остановлено.
Автор: Егор Бунин