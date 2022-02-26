Семейство Кардашьян-Дженнер поддержало Украину в ее борьбе против агрессии РФ

Семейство Кардашьян-Дженнер / Instagram

Мировые знаменитости продолжают высказываться против российско-украинской войны, которую развязали по приказу президента РФ Владимира Путина.

Теперь свою поддержку Украине в борьбе против российских оккупантов высказало семейство Кардашьян-Дженнер ‒ на своих страницах в Instagram на многомилллионную аудиторию.

Кайли Дженнер

Кендалл Дженнер

Крис Дженнер

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Хлое Кардашьян

Кортни Кардашьян

До того на своей странице в Instagram, поддержала Украину главная звезда семействап – Ким Кардашьян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что всемирно известная певица Мадонна выступила в поддержку Украины.

На своей странице в Instagram она заявила, что "бессмысленное и алчное" вторжение России в Украину должно быть остановлено.