Эктор Хименез Браво рассказал о своей идеальной женщине

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво рассказал о своей идеальной женщина.

Соответствующим постом он поделился на своей странице в Instagram.

"Какая она, "идеальная женщина" для меня? Она дает мне себя добиться – как минимум, я люблю придумывать, как мы проведем вечер. Не решает за меня, не додумывает, не сомневается – дает мне принимать решение самостоятельно", - пишет ведущий.

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По его словам, иногда, мужчинам нужно на что-то время и им нужно дать его. "Позволяет быть мужчиной – дверь в машину открываю и закрываю точно я. Не говорит "я сама" — она умеет просить о помощи, если это даже выбрать вино к ужину, дать совет или помочь с застежкой. Так чувствую, что нужен", - добавляет он.

Хименес также отмечает, что у его "идеальной" женщины есть своя жизнь. "Она ​​занимается чем-то, танцы, английский или воскресная мафия. Не видит во мне свою Вселенную - потому что Вселенная уже есть в ней. И нам хорошо вместе, мы дополняем друг друга, а не ищем спасения", - добавляет он.

Ведущий также рассказывает, что он в свою очередь дает эмоциональную безопасность того, что он никуда не пропал, и решителен на счет нее. "Я ее опора, физически, эмоционально и материально. Я всегда знаю, что я предложу, какой будет план. Знаете, так важно знать, чего хочешь, потому что в какой-то момент понимаешь, что уже имеешь. Скучаю", - поделился он.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво показал свою мать, которая живет в Колумбии.

На своей страничке в Instagram он опубликовал трогательное совместное фото.

Каждый день мама спрашивает, как там Украина, живой или здоровый. Так легко просто поехать домой, быть там, и депрессировать, что вот, война, как всех жалко Но тот факт, что мне уже давно не двадцать, подчеркивает сильное чувство, что я там, где должен быть. Я чувствую, что нужен, чувствую, что могу сделать. И это сработает. Мам, скучаю, но продолжаю работать", - подписал снимок шеф-повар.

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