"Каждый день спрашивает, как там Украина": Хименес-Браво показал красавицу мать

Экстор Хименес-Браво опубликовал фото с самым родным человеком.
Шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою мать, которая живет в Колумбии.
На своей страничке в Instagram он опубликовал трогательное совместное фото.
Каждый день мама спрашивает, как там Украина, живой или здоровый. Так легко просто поехать домой, быть там, и депрессировать, что вот, война, как всех жалко Но тот факт, что мне уже давно не двадцать, подчеркивает сильное чувство, что я там, где должен быть. Я чувствую, что нужен, чувствую, что могу сделать. И это сработает. Мам, скучаю, но продолжаю работать", - подписал снимок шеф-повар.
В комментариях под постом поклонники расхвалили мать Эктора, отметив ее молодой вид.
Ранее Эктор Хименес-Браво показал свою возлюбленную, но нарвался на критику украинцев. На странице он опубликовал новую романтическую фотографию с любимой и признался, что рядом с ней чувствует себя гораздо лучше.
Также он не исключил возможность того, что однажды и ему придется взять в руки оружие для защиты своих близких. На его странице в Instagram появилось видео, где Хименес-Браво учится на полигоне стрелять и разбирать оружие.
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