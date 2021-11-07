Настя Каменских засветила упругий бюст и поразила сменой имиджа

Настя Каменский / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских удивила экспериментом и сменила имидж.

В этот раз артистка поражала своим внешним видом во время появления на экране в популярной ТВ-программе.

Так, на странице в Instagram она показала свой образ из второго сезона гипершоу "Маска" на канале Украина.

На фото Каменских предстала в блестящем аметистовом платье с рюшами с прозрачной вставкой в области декольте.

Также Настя сменила прическу – она красовалась с идеально прямым каре в цвете пепельный блонд.

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Яркий макияж сделал образ красотки еще более выразительным – скульптурное лицо с бронзером и хйлайтером, четко очерченный конур губ и нюдовая трендовая помада, выразительно подведенные глаза с длинными ресницами.

Поклонники оценили новый ярким имидж певицы и оставили свое мнение о ней.

К слову, ее даже спутали со звездой реалити, светской львицей и бизнесвумен Ким Кардашьян.

Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.