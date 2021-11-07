УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
  1. Главная
  3. Stars

Настя Каменских засветила упругий бюст и поразила сменой имиджа

7 ноября 2021, 18:06

Певицу спутали со звездой реалити, светской львицей и бизнесвумен Ким Кардашьян.

Настя Каменский
Настя Каменский / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских удивила экспериментом и сменила имидж.

В этот раз артистка поражала своим внешним видом во время появления на экране в популярной ТВ-программе.

Так, на странице в Instagram она показала свой образ из второго сезона гипершоу "Маска" на канале Украина.

На фото Каменских предстала в блестящем аметистовом платье с рюшами с прозрачной вставкой в области декольте.

Также Настя сменила прическу – она красовалась с идеально прямым каре в цвете пепельный блонд.

Реклама

Яркий макияж сделал образ красотки еще более выразительным – скульптурное лицо с бронзером и хйлайтером, четко очерченный конур губ и нюдовая трендовая помада, выразительно подведенные глаза с длинными ресницами.

Поклонники оценили новый ярким имидж певицы и оставили свое мнение о ней.

К слову, ее даже спутали со звездой реалити, светской львицей и бизнесвумен Ким Кардашьян.

Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.

viber
Настя Каменских новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Настя Каменских засветила упругий бюст и поразила сменой имиджа». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздникиПравославный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники Морозы атакуют неожиданно: синоптик предупредил о резком похолоданииМорозы атакуют неожиданно: синоптик предупредил о резком похолодании Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября: сплетни, интриги или влиятельный покровительЛунный гороскоп на неделю 8-14 ноября: сплетни, интриги или влиятельный покровитель Историческое событие: Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавирусаИсторическое событие: Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса Приметы на 6 ноября: что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу и как не попасть в бедуПриметы на 6 ноября: что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу и как не попасть в беду
18:06

Настя Каменских засветила упругий бюст и поразила сменой имиджа

17:50

У Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

17:38

Боевики России атакуют ВСУ на Донбассе беспилотниками с гранатами: Украина готова к контрудару

17:33

Существует риск повторной вспышки коронавируса: когда в Украине будет пик COVID-19Видео

17:05

В Украине "взлетят" пенсии до 7800 гривен: когда и кому ждать доплатВидео

Реклама
16:52

В РФ назвали условие проведения саммита в нормандском формате и "перевели стрелки"Видео

16:41

Самая вкусная закуска из курицы: готовить всего 15 минутВидео

16:36

У Зеленского поставили под сомнение продолжение работы нормандского форматаВидео

16:18

Новая почта вводит новый тариф и меняет условия доставки посылокВидео

15:56

Опубликован рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и качества

15:40

Новый штамм Дельта+ и мутация вируса: врач сделал прогноз о завершении эпидемии COVID-19 в Украине

15:17

Шевченко назначили главным тренером итальянской Дженоа

14:46

Войска РФ у границ Украины: у Зеленского сомневаются в правдивости данных из СШАВидео

14:40

Ученые назвали главные симптомы коронавируса у вакцинированныхВидео

14:26

"Шок-тест": Кулеба анонсировал полный отрыв Украины от РФ и БеларусиВидео

14:18

Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Дмитриев день и как не попасть в бедуВидео

14:04

"А чей Крым?" BlaBlaCar попал в скандал, запустив рекламу с картой Украины без полуострова

13:42

Жесткое задержание в Ровно пассажира без маски в троллейбусе попало на видеоВидео

13:41

Большую часть страны поглотила "красная" зона: где в Украине ковид не дает людям спокойно жить

13:13

Комаровский рассказал, какую рыбу лучше покупать, и предупредил о риске глистов

Реклама
13:09

В моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозыФотоВидео

12:50

Дальше будет хуже: эксперт объяснила, почему COVID-локдаун уже не поможетВидео

12:17

Ножом в сердце: на Запорожье чемпиона по джиу-джитсу убили из-за украинского языка

12:15

В Мелитополе варварски избавились от младенца

12:00

Около трех миллионов доз вакцины от COVID-19: Украине бесплатно передали препарат ModernaВидео

11:47

Удар Bayraktar на Донбассе: эксперт объяснил провал РФВидео

11:09

"Вода поглотит наши дома": названы обреченные на исчезновение страны

10:51

"Вагон замироточил": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за "душа" с потолкаВидео

10:30

Украину атакует ледяной фронт со снегом и морозами: синоптик назвала датуВидео

09:59

"Потенциальные убийцы дедушек и бабушек": медик призвал не пускать детей к пенсионерамВидео

09:44

Самый вкусный холодец: готовить очень быстроВидео

09:32

Ад в больницах: врач объяснил, почему COVID-пациенты могут остаться без помощиВидео

09:20

Лукашенко в белом костюме демонстративно снял маску перед больными в ковидной больнице

09:15

Львы – остерегайтесь сплетен, Девы – завистников: гороскоп на 7 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

08:39

Переброска войск на границу Украины: в Германии предупредили РФВидео

08:22

За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 72 тысячи человек: свежая статистика

07:58

Венгрия "громко" поддержит Украину в НАТО, но есть условие - Кулеба

07:45

Может ли начаться мировая война из-за Украинымнение

07:33

Отстранение от работы невакцинированных учителей: профсоюз просит дать им еще месяцВидео

07:10

Удар по коронавирусу: украинцам пообещали лекарства прямого действияВидео

Реклама
06:24

Старая новая песня: почему Лукашенко и Путин продолжают толочь воду в ступемнение

05:26

Украину завалит снегом: когда и где врежет зимаВидео

05:02

День работника социальной сферы Украины: поздравления и картинки к празднику

04:41

Как коронавирус влияет на интеллект: психолог назвала последствия для переболевших

04:19

Еда, от которой не похудеешь: диетолог назвала фрукты и овощи, которые мешают сбросить вес

03:50

Диетолог объяснила, что лучше всего есть на завтрак

03:34

Исчезнет популярный продукт: в Украине могут запретить продажу грибовВидео

02:21

Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг человекаВидео

02:04

Какой продукт подходит людям со слабым сердцем - совет эксперта

01:40

Жесткий локдаун и тотальная вакцинация: астролог дала неожиданный прогнозВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять