Леся Никитюк в ультраоблегающем комбинезоне засветила нового бойфренда на вечеринке

У Леси Никитюк новый возлюбленный / instagram.com/lesia_nikituk

Модель и телеведущая Леся Никитюк на днях отметила День рождения. На вечеринку в стиле 90-х артистка пригласила друзей и коллег. Также среди гостей оказался и новый возлюбленный Никитюк.

Среди многочисленных фотографий с праздника Леси Никитюк промелькнул любопытный кадр: на нем девушка позирует, закинув ногу на молодого человека, чье лицо закрыто смайликом. Такой конспирации заслужило лишь это фото.

Девушка старается не распространяться о личной жизни, ведь считает, что именно огласка и чрезмерное внимание прессы привело к ее разрыву с прошлым партнером.

Однако похоже что на празднике в честь своего 34-летия Никитюк решила "отпустить" эту ситуацию, и погулять на вечеринке с тем, кто дорог ее сердцу.

О молодом человеке пока ничего не известно, но влюбленный смайлик поверх фото может свидетельствовать о том, что Никитюк по полной наслаждается романтической стороной новых отношений.

День рождения Леся Никитюк отметила с новым ухажером / instagram.com/lesia_nikituk

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