Анастасия Приходько с дочерью Наной поразили Сеть внешним сходством

Анастасия Приходько поделилась нежными кадрами с дочерью Наной / скриншот

Певица Анастасия Приходько – счастливая мама троих детей. Она воспитывает дочь от первого брака с абхазским бизнесменом Нуриком Кухилавой Нану, и двоих сыновей Гордея и Луку от второго супруга Александра.

Старшей дочери Приходько Нане сейчас 11 лет. Девочка растет очень похожей на звездную маму.

В своем профиле в Instagram певица поделилась кадрами из семейного архива, и предложила сравнить фото ее и Наны, сделанные в одном возрасте.

И мама и дочь позируют в розовых кофтах, на их лицах сияют широкие улыбки.

"Что одинаковое на первой и второй фотографии? Кроме цвета, конечно ;) Мне и Нане по 11 лет ❤️", - подписала фото Приходько.

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Анастасия Приходько с дочерью очень похожи / коллаж - instagram.com/prykhodko_official

Домашние фото с детьми умилили поклонников певицы. Они отметили, что кроме практически одинаковых розовых кофточек, Анастасия Приходько с Наной очень похожи внешне.

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"Как две капли!", "Вы с Наной одно лицо", "Глаза и нос копия", Я бы подумал, что это одна и та же девочка... :)", - удивлялись сходству фанаты артистки.

Сходство Приходько с дочерью умилило фанатов / instagram.com/prykhodko_official

11-летняя Нана охотно позирует с мамой. Также певица выводит дочь и старшего сына Гордея в свет.

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