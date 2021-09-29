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"Избивали и унижали": Приходько рассказала, как ночевала в подвалах и была на грани жизни и смерти

29 сентября 2021, 12:23

Певица решилась поделиться откровенным признанием со своими поклонниками.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько пережила непростое время / instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала шокирующие подробности о своем прошлом.

На откровенное признание артистка решилась по случаю достижения 100 тысяч подписчиков на ее страничке в Instagram.

Приходько отметила, что всегда была аутсайдером поскольку слишком прямолинейна в своих высказываниях.

"Я была несколько раз на грани жизни и смерти, теряла близких, сбегала из дому, ночевала в подвалах, голодала, меня пытались изнасиловать, избивали и унижали. Но, я по-прежнему верю в чудо и настоящих людей", — поделилась Анастасия.

Читайте такжеПриходько разделась на камеру на зло своим критикам: прикрылась лишь полупрозрачным платкомАртистка уверила, что несмотря на пережитое, до сих пор верит в чудо и настоящих людей.

"Если бы в 20 лет мне сказали, что в 34 у меня будет трое детей, любимый и любящий муж, дом с собакой, кошкой, бассейном и розами - я бы никогда не поверила. Это была моя самая голубая мечта, которая казалась несбыточной! Если бы мне год назад сказали, что я буду вести инстаграм, рассказывать как я тут квашу капусту и укачиваю ребёнка по ночам, — я бы засмеялась в лицо - но, тем не менее, вы есть и я дорожу каждым из вас!", — подытожила певица.

Ранее мы писали, что Анастасия Приходько обиделась на проживающую в РФ украинскую певицу Ани Лорак после ее слов, что все подопечные российского продюсера Константина Меладзе, кроме нее одной, были согласны с ним сотрудничать на условиях, "лежащих в личной плоскости".

Автор: Сергей Кущ
viber
Анастасия Приходько новости шоу бизнеса
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