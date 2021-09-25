"Мы сделаем все возможное": Приходько рассказала о болезни своего шестимесячного сына

Певица показала трогательное видео / instagram.com/prykhodko_official/

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о болезни своего младшего сына.

Луке сегодня исполняется шесть месяцев и по случаю звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором счастливая Настя целует своего малыша, а тот держит ее маленькими ручками за щеки.

"Твои братик и сестричка так тебя любят, что успевают соскучиться за ночь! Каждый день они первом делом заглядывают к тебе, чтоб сказать доброе утро, зацеловать и заобнимать", - написала певица в подписи к посту.

Счастливое событие в семьи Приходько омрачила болезнь мальчика - у Луки диагностировали бронхит.

Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Фото: instagram.com/prykhodko_official/

"Только будь, пожалуйста, здоров! Потому, что этот бронхит, будь он неладен! Ты ещё такой малыш, а уже так серьезно заболел. Но, мы сделаем все возможное, чтоб побыстрее тебя вылечить!", — поделилась певица.

Ранее мы сообщали, что Анастасия Приходько поделилась откровениями из своей жизни и рассказала о непростых отношениях в семье. Настя призналась, что с мамой и младшим братом не общается в течение последних двух лет.