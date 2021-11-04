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Анастасия Приходько призналась, как борется со своими комплексами

4 ноября 2021, 19:04

Приходько добавила, что глаза можно откорректировать с помощью блефаропластики, но ей пока "и так нормально".

Анастасия Приходько поведала о своих комплексах / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Известная украинская певица Анастасия Приходько поведала в Instagram о своих комплексах, а также о том, как планирует с ними бороться.

"Есть ли человек без комплексов? Я думаю, нет. Я себя очень люблю и принимаю такой, как есть. Но, разве может быть женщина, довольна собой всегда? Вот мой комплекс – это узкие глаза и второй подбородок, с которым я борюсь всю жизнь, так как это не жир, а генетическая особенность", – написала Приходько.

По словам артистки, она намерена прибегнуть к помощи косметологов.

"Комплексую из-за глаз, потому, что при любой улыбке мои глаза напрочь исчезают, и их не видно. Но, когда я надеваю кимоно, я успокаиваюсь потому, что сразу вспоминаю, что мой дед японец. А вот второй подбородок я буду убирать с помощью косметологов и уколов, я решилась все-таки на "пластику" лица, нет, под нож ложиться не буду, а с помощью уколов буду решать этот вопрос", – призналась Анастасия.

Приходько добавила, что глаза можно откорректировать с помощью блефаропластики, но ей пока "и так нормально".

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Ранее Главред писал о том, что певица Анастасия Приходько – счастливая мама троих детей. Она воспитывает дочь от первого брака с абхазским бизнесменом Нуриком Кухилавой Нану, и двоих сыновей Гордея и Луку от второго супруга Александра.

Старшей дочери Приходько Нане сейчас 11 лет. Девочка растет очень похожей на звездную маму. В своем профиле в Instagram певица поделилась кадрами из семейного архива, и предложила сравнить фото ее и Наны, сделанные в одном возрасте.

И мама и дочь позируют в розовых кофтах, на их лицах сияют широкие улыбки.

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