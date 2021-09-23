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Приходько разделась на камеру на зло своим критикам: прикрылась лишь полупрозрачным платком

23 сентября 2021, 10:18

Артистка удивила своей смелостью.

Украинская певица Анастасия Приходько позировала топлес на фоне песчаной горы.

Видео, на котором она прикрывает тело лишь просвечивающимся черным платком, артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

В публикации Анастасия пожаловалась на частую критику из-за ее одежды.

"Вы часто меня осуждаете за то, что я вечно в чёрном. А мне нравится! Чёрный - цвет завершенности. Он впитывает в себя всё и выражает идею абсолюта! Цвет роскоши и элегантности, загадочности и мистики", — поделилась артистка в подписи к посту.

фото: instagram.com/prykhodko_official/

Таким "оправданием" поклонники Прихидько остались довольными, и не скупились на лестные комментарии под постом.

"Тут все шикарно", "Загадочный взгляд", "Офигеть как круто!! Настя - ты богиня! Шикарна А еще чёрный цвет стройнит, что тоже не может не радовать", — писали под видео певицы.

Ранее Анастасия Приходько призналась, что обиделась на проживающую в РФ украинскую певицу Ани Лорак после ее слов, что все подопечные российского продюсера Константина Меладзе, кроме нее одной, были согласны с ним сотрудничать на условиях, "лежащих в личной плоскости".

Автор: Сергей Кущ
viber
Настя Приходько новости шоу бизнеса
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