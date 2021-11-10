Супергеройский облом: кто на самом деле получил титул самого сексуального мужчины 2021

Крис Эванс уступил титул Самого сексуального мужчины 2021 Полу Радду / Коллаж - gettyimages.com

На прошлой неделе голливудские таблоиды были свято уверены в том, что титул Самого сексуального мужчины 2021 года по версии журнала People достанется Крису Эвансу - исполнителю роли Капитана Америка в киновселенной Marvel.

Сегодня же поклонников Эванса ждало жестокое разочарование: People представили обложку с Самым сексуальным мужчиной и... им оказался совершенно другой супергерой - Пол Радд, он же Человек-муравей.

В 2020 году Крис Эванс упустил титул из-за скандала с обнаженными фотографиями, и тогда редакция журнала сочла, что это было неподходящее время для того, чтобы вручать какие-либо титулы Эвансу.

Не повезло актеру и в этом году. Его обскакал на финише его же коллега - известный голливудский актер Пол Радд.

Такое решение огорошило не только общественность но и самого Радда. 52-летний актер отнесся к новому званию с иронией, и отметил, что есть очень много привлекательных и знаменитых мужчин, которым бы стоило вручить титул Самого сексуального прежде него.

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Пол Радд - Самый сексуальный мужчина 2021 года по версии журнала People / instagram.com/people

Пол Радд - голливудский актер, известный по сериалам Друзья, Парки и зоны отдыха, кинофильмам Человек-муравей и грядущей премьере Охотники за привидениями: Наследники.

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Ранее стало известно, что на съемках фильма Ржавчина, где погибла Гатчинс, произошло еще одно несчастье.

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