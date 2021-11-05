Кароль в обтягивающем комбинезоне на голое тело возмутила фанов: "Уберите эту пошлость"

Артистка позволила рассмотреть ее интимные части тела.
Украинская певица Тина Кароль вызвала горячие дискуссии среди своих поклонников. Ее новый образ вызвал не только одобрительные отзывы, но и резкую критику.
Артистка на днях побывала в гостях TikTok-дома "uLove Home". Видео опубликовали на фан-страничке Кароль в Instagram.
Туда она пришла в довольно смелом наряде – обтягивающем комбинезоне цвета мокко, под который не одела нижнее белье. Костюм Кароль позволил рассмотреть ее интимные части тела.
Такой откровенный наряд поразил поклонников певицы, но многих - не в хорошем смысле этого слова.
"Ужас, не ожидала! Ничего не смутило или так и было задумано?!", "Эстетика и вульгарность разные вещи... грустно. Вульгарности больше чем положено", "Раньше вы мне нравились ну а теперь как то... слишком", "Та ну, уберите эту пошлость. Даже голая Тина вызывала бы больше положительных эмоций. Кстати пора ей раздеваться для какого-нибудь журнала", "Чем дальше тем хуже! Раньше вы были приличней!", "Сплошная пошлость!", - писали в комментариях под видео.
Ранее украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников пикантным снимком в смелом наряде - на голое тело звезда примеряла невероятно откровенное платье.
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