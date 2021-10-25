Русификация выполнена: Путин задарил Наталию Орейро и ее сына российским гражданством

Наталия Орейро - официально гражданка РФ / Скриншот

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 октября, присвоил гражданство РФ уругвайской артистке Наталье Орейро. По данным ТАСС, российский паспорт получил и ее девятилетний сын Мерлин Атауальпа.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине", - указано в тексте документа.

Орейро еще в 2019 году заговорила о получении российского паспорта. Это прозвучала как шутка в программе Ивана Урганта "Вечерний Ургант".

Но уже летом следующего года стало известно, что она подала документы на получение российского гражданства.

На тот момент российский продюсер Иосиф Пригожин предположил, что Орейро в России понравилось "мягкое налогообложение и сентиментальность россиян".

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Напомним, Орейро выпустила клип на песню United by love – посвященный мировому футбольному первенству в России. В ролике она танцевала, в частности, на голове с кокошником (традиционным русским женским головным убором).

Главное из жизни Наталии Орейро

Мировую славу ей принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел".

В 2011 году она стала номинанткой премии Latin Grammy в категории Лучший женский вокальный поп-альбом и послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата (Аргентина и Уругвай).