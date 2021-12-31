Ольга Сумская показала, как и с кем отмечала Новый год 25 лет назад

Глаза молодой артистки искрились от счастья.
Актриса и телеведущая Ольга Сумская в канун Нового 2022 года решила вспомнить, как отмечала праздник с семьей четверть века назад.
На своей странице в Instagram артистка поделилась трогательными кадрами с празднования Нового года в 1996 году.
На архивных снимках она показала мужа, актера Виталия Борисюка, его маму Лину Петровну, которая тогда принимала гостей, и маленькую дочку Тоню.
Молодая и счастливая семья весело отметила Новый год, с праздничным застольем, подарками и музыкой.
Архивные кадры Сумская подписала: "Наш с Виталием Борисюком Новый год 25 лет назад...❤️ Приятно вспоминать... Стол накрыт мамой Виталика, Линой Петровной... Какая была хозяйка! Я научилась многому у свекрови... Счастливые годы... На фото - Виталик с малышкой Тонечкой... Обожаю эти снимки... Всех с Наступающим!"
Поклонников актрисы растрогали семейные кадры Сумской. Они поздравили артистку с наступающим Новым годом, и пожелали сохранить любовь и мир в ее семье:
"Какие красивые и счастливые фото ❤️❤️❤️ С наступающим Новым годом!"
"Прекрасные снимки, память на всю жизнь!"
"Какой же это тяжелый труд - сохранить такую гармоничную семью двум талантливым и влюбленным публичным людям! Любви, благополучия, чудесных моментов в жизни. ❤️ Пусть у вас все будет хорошо!"
"Сколько радости! И глаза ваши светятся одинаково! Счастливые и любимые! Пусть будет так всегда! С Наступающим Новым годом!!!!!"
"Невероятные! Счастливого вам праздника!"
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Ранее раритетом из семейных архивов поделился клипмейкер и режиссер Алан Бадоев - он показал себя в подростковом возрасте.
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