Ольга Сумская показала, как и с кем отмечала Новый год 25 лет назад

Ольга Сумская вспомнила, как отмечала Новый год четверть века назад / instagram.com/olgasumska

Актриса и телеведущая Ольга Сумская в канун Нового 2022 года решила вспомнить, как отмечала праздник с семьей четверть века назад.

На своей странице в Instagram артистка поделилась трогательными кадрами с празднования Нового года в 1996 году.

На архивных снимках она показала мужа, актера Виталия Борисюка, его маму Лину Петровну, которая тогда принимала гостей, и маленькую дочку Тоню.

Молодая и счастливая семья весело отметила Новый год, с праздничным застольем, подарками и музыкой.

Архивные кадры Сумская подписала: "Наш с Виталием Борисюком Новый год 25 лет назад...❤️ Приятно вспоминать... Стол накрыт мамой Виталика, Линой Петровной... Какая была хозяйка! Я научилась многому у свекрови... Счастливые годы... На фото - Виталик с малышкой Тонечкой... Обожаю эти снимки... Всех с Наступающим!"

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Ольга Сумская с семьей на Новый год 25 лет назад / instagram.com/olgasumska

Поклонников актрисы растрогали семейные кадры Сумской. Они поздравили артистку с наступающим Новым годом, и пожелали сохранить любовь и мир в ее семье:

"Какие красивые и счастливые фото ❤️❤️❤️ С наступающим Новым годом!"

"Прекрасные снимки, память на всю жизнь!"

"Какой же это тяжелый труд - сохранить такую гармоничную семью двум талантливым и влюбленным публичным людям! Любви, благополучия, чудесных моментов в жизни. ❤️ Пусть у вас все будет хорошо!"

"Сколько радости! И глаза ваши светятся одинаково! Счастливые и любимые! Пусть будет так всегда! С Наступающим Новым годом!!!!!"

"Невероятные! Счастливого вам праздника!"

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Ранее раритетом из семейных архивов поделился клипмейкер и режиссер Алан Бадоев - он показал себя в подростковом возрасте.

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