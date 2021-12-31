Алан Бадоев показал архивное детское фото

40-летний клипмейкер изменился до неузнаваемости.
Украинский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев показал архивный кадр с близким родственником.
В своем аккаунте в Instagram режиссер выложил снимок из детства. На нем Бадоев позирует, стоя по пояс в реке со своим племянником.
На вид мальчикам не более 10-14 лет.
Семейное фото клипмейкер подписал: "В это сложно поверить, но это я с племяшкой".
40-летний Бадоев и впрямь сильно изменился - из худощавого подростка он превратился в красивого, накачанного мужчину. Отличную форму он поддерживает занятиями йогой.
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Автор: Анна Подгорная