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Надя Дорофеева рассказала о несчастном случае на концерте: "Лицо и волосы попали в огонь"

30 декабря 2021, 11:22
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Певица до сих пор работает над устранением последствий.

Лицо и волосы Нади Дорофеевой попали в огонь / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева решила подвести итоги 2021 года, чтобы с радостью встретить год грядущий.

Она выложила ряд сторис в Instagram, в которых поделилась воспоминаниями и главными событиями, которые произошли в ее жизни за прошедшие 12 месяцев.

Среди главных достижений Дорофеева отметила много новых песен, новых видео и безудержного смеха и танцев, первый сольный концерт, который прошел с оглушительным успехом, участие в шоу Липсинк Батл, Орел и Решка, победа в Голосе країни и пр.

Но были у певицы и неприятные моменты в 2021. К примеру, сильнейшее отравление, которое произошло с ней в Египте.

Увы, на этом несчастья не закончились. Дорофеева рассказала, что ранее, в апреле 2021 года, пострадала в огне - она обожгла лицо и волосы во время концерта. С последствиями этого неприятного инцидента артистка пытается справиться до сих пор, ведь ее волосы сильно пострадали и требуют лечения.

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Надя Дорофеева рассказала о несчастном случае на концерте / instagram.com/nadyadorofeeva

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