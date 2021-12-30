Надя Дорофеева рассказала о несчастном случае на концерте: "Лицо и волосы попали в огонь"

Певица до сих пор работает над устранением последствий.
Певица Надя Дорофеева решила подвести итоги 2021 года, чтобы с радостью встретить год грядущий.
Она выложила ряд сторис в Instagram, в которых поделилась воспоминаниями и главными событиями, которые произошли в ее жизни за прошедшие 12 месяцев.
Среди главных достижений Дорофеева отметила много новых песен, новых видео и безудержного смеха и танцев, первый сольный концерт, который прошел с оглушительным успехом, участие в шоу Липсинк Батл, Орел и Решка, победа в Голосе країни и пр.
Но были у певицы и неприятные моменты в 2021. К примеру, сильнейшее отравление, которое произошло с ней в Египте.
Увы, на этом несчастья не закончились. Дорофеева рассказала, что ранее, в апреле 2021 года, пострадала в огне - она обожгла лицо и волосы во время концерта. С последствиями этого неприятного инцидента артистка пытается справиться до сих пор, ведь ее волосы сильно пострадали и требуют лечения.
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