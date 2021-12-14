Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини

Артистка начала готовиться к Новому году.
Певица Надя Дорофеева уже начала основательно готовиться к новогодним торжествам.
В частности на новых фото артистка показала один из праздничных образов.
Так Дорофеева предстала перед поклонниками в жемчужно-белом сверкающем мини-платье и нюдовых босоножках с тонкими ремешками. В руках девушка держит бокал шампанского.
Новогоднее фото певица подписала: "Давайте так:
- Если влюбляться в людей, то навсегда
- Если обижаться, то на минутку
- Если слушать музыку, то чтоб она проникала в сердце
- Если есть, то только вкусно. Нет, давайте даже оооочень вкусно
- Если падать, то от смеха.
А если застрять в новогоднюю ночь в лифте, то только с мартини и в таком платье".
Предновогодний кадр с Дорофеевой прокомментировала Маша Ефросинина, добавив влюбленный смайлик: "Не, ну я б застряла с тобой в этом лифте с удовольствием".
Поклонники подхватили восторг телеведущей от шикарного образа Дорофеевой и засыпали ее комплиментами:
"Оууу какой образ красивый!"
"Надюша, вы такая невероятно хорошенькая, что не хватает чудесных слов!"
"Согласна ❤️ Надя, ну ты как всегда красотка!"
"Ну какая же красивая!"
"Неотразимая DODO! ❤️"Читайте такжеНадя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес
Ранее певица Алла Пугачева восхитила поклонников образом в чулках и кожаном мини.
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