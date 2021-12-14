УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини

14 декабря 2021, 17:31
Прослушать новость
Остановить

Артистка начала готовиться к Новому году.

Надя Дорофеева показала, как готовится к новогодним праздникам / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева уже начала основательно готовиться к новогодним торжествам.

В частности на новых фото артистка показала один из праздничных образов.

Так Дорофеева предстала перед поклонниками в жемчужно-белом сверкающем мини-платье и нюдовых босоножках с тонкими ремешками. В руках девушка держит бокал шампанского.

Новогоднее фото певица подписала: "Давайте так:

  • Если влюбляться в людей, то навсегда
  • Если обижаться, то на минутку
  • Если слушать музыку, то чтоб она проникала в сердце
  • Если есть, то только вкусно. Нет, давайте даже оооочень вкусно
  • Если падать, то от смеха.

А если застрять в новогоднюю ночь в лифте, то только с мартини и в таком платье".

Реклама

Предновогодний кадр с Дорофеевой прокомментировала Маша Ефросинина, добавив влюбленный смайлик: "Не, ну я б застряла с тобой в этом лифте с удовольствием".

Надя Дорофеева в новогоднем образе / instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники подхватили восторг телеведущей от шикарного образа Дорофеевой и засыпали ее комплиментами:

"Оууу какой образ красивый!"

"Надюша, вы такая невероятно хорошенькая, что не хватает чудесных слов!"

"Согласна ❤️ Надя, ну ты как всегда красотка!"

"Ну какая же красивая!"

"Неотразимая DODO! ❤️"Читайте такжеНадя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес

Ранее певица Алла Пугачева восхитила поклонников образом в чулках и кожаном мини.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечераСамый красивый новогодний маникюр с блестками 2022, который превратит вас в звезду вечера Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит ДантесНадя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес Весна нагрянет в феврале: украинцев ошарашили прогнозом до конца зимыВесна нагрянет в феврале: украинцев ошарашили прогнозом до конца зимы Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыСамые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал даты Ударит мороз, завалит полуметровыми сугробами: Украину атакует ледяной циклон из АрктикиУдарит мороз, завалит полуметровыми сугробами: Украину атакует ледяной циклон из Арктики
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
18:01

Третья доза вакцины от COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, кому рекомендуют еще один укол

17:55

Под Киевом мужчина устроил стрельбу по людям: силовикам пришлось брать штурмом его квартируВидео

17:31

Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини

17:10

"Очень черная пятница": в киевском супермаркете сделали "скидку" на сосиски из индейки за 2000 грн

16:54

Северный поток-2 остановит транзит газа через Украину: Зеленский предупредил Европу о мощном удареВидео

Реклама
16:48

Зеленский 15 декабря встретится с Макроном и новым канцлером ГерманииВидео

16:43

Более 500 км дорог за год: на Днепропетровщине подводят итоги "Большой стройки"

16:35

Новая "услуга" от Укрзализныци: снегопад атаковал людей прямо в вагонеВидео

16:35

Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной ТигрФото

16:31

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

16:26

Под Днепром отец 10 лет насиловал троих дочерей

16:10

Диетолог перечислила продукты, которые повышают риск тромбоза после COVID-19

16:05

Праздники в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине

15:54

Кулеба о диалоге Зеленского и Путина: организация переговоров не ведетсяВидео

15:43

Как уберечь печень от разрушения - ответ нутрициолога

15:39

И это только начало: подсолнечное масло в Украине подорожало более чем на 60%Видео

15:14

Как избавиться от отеков тела - советы диетологаВидео

15:11

Как нарядить елку в Новый год 2022 для привлечения денежного успеха и удачи – цвета для знаков ЗодиакаВидео

14:55

"Куек, остановись!": Ани Лорак вышла на сцену без трусиков в платье с неприличным разрезом

14:44

"Отправили в роддом уже умирать": коронавирус забрал жизнь беременной на 7 месяце, муж винит врачей

Реклама
14:40

Драка под Радой: митинг ФОПов перерос в стычки с силовикамиВидео

14:24

Борьба за Украину и ситуация с пленными: Зеленский подверг критике Запад и призвал ударить по РФВидео

14:15

Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаВидео

14:14

Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину на учения

14:10

Надежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьем

14:03

Украина ввозит в десять раз больше свинины, чем экспортирует: на таможне шокировали цифрами

13:52

"Ждите цунами заражений": в ВОЗ предупредили о совместной "атаке" штаммов "Дельта" и "Омикрон"

13:47

Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски

13:36

Магнитные бури в декабре 2021: как пережить День святого Николая и РождествоВидео

13:31

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

13:15

Отказ Киева от НАТО в обмен на отвод войск: Зеленский заявил о "выброшенных на помойку" обещаниях РФВидео

13:06

Потенциал для шантажа: Зеленский назвал причину скопления войск РФ возле украинской границыВидео

13:04

Диагноз поставили в 11 лет: во Львове бабушка подарила внуку шанс на нормальную жизньВидео

13:00

Гороскоп на завтра 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериВидео

12:40

Сердце занято, но не Огневич: на кого Дмитрий Шевченко променял певицу

12:25

Верховная Рада упростила получение гражданства иностранцам, которые воевали за УкраинуВидео

12:16

"Большая стройка" Зеленского капитально обновила объездную Тального: дорогу откроют 15 декабря

12:11

Вашингтон не будет ничего решать с Путиным за спиной Украины - Кулеба

12:10

Снег будет сыпать почти ежедневно: украинцев предупредили о резком похолоданииВидео

11:52

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

Реклама
11:48

Водить научился в Интернете и проехал 60 км: на Сумщине подросток вместе с братом сбежал из домаВидео

11:42

"Кусающиеся цены на горошек и курятину": эксперт пояснила, почему дорожают "новогодние" продукты

11:42

В Полтаве 2-летний ребенок вернулся из садика с разрезанным языком, мальчику наложили пять швовВидео

11:30

Мистер Биг из сериала Секс в большом городе лично поздравил Олю Цибульскую с Днем рождения

11:13

На Прикарпатье поезд раздавил авто: в ужасной аварии погибли мужчина и женщина

11:04

С апреля 2022-го антибиотики в аптеках только по е-рецептам - Минздрав

10:29

Шестеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Луганской области, один – погибФотоВидео

10:22

При имплементации REMIT важно разграничить функции и полномочия НКРЭКУ и АМКУ – эксперт

09:51

В Минсоцполитики объяснили, кому из украинцев надо еще раз подать документы на субсидию

09:41

Кровоизлияние и сотрясение мозга: в Киеве на маму ученика упала огромная ветка возле школы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять