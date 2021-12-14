Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини

Надя Дорофеева показала, как готовится к новогодним праздникам / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева уже начала основательно готовиться к новогодним торжествам.

В частности на новых фото артистка показала один из праздничных образов.

Так Дорофеева предстала перед поклонниками в жемчужно-белом сверкающем мини-платье и нюдовых босоножках с тонкими ремешками. В руках девушка держит бокал шампанского.

Новогоднее фото певица подписала: "Давайте так:

Если влюбляться в людей, то навсегда

Если обижаться, то на минутку

Если слушать музыку, то чтоб она проникала в сердце

Если есть, то только вкусно. Нет, давайте даже оооочень вкусно

Если падать, то от смеха.

А если застрять в новогоднюю ночь в лифте, то только с мартини и в таком платье".

Реклама

Предновогодний кадр с Дорофеевой прокомментировала Маша Ефросинина, добавив влюбленный смайлик: "Не, ну я б застряла с тобой в этом лифте с удовольствием".

Надя Дорофеева в новогоднем образе / instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники подхватили восторг телеведущей от шикарного образа Дорофеевой и засыпали ее комплиментами:

"Оууу какой образ красивый!"

"Надюша, вы такая невероятно хорошенькая, что не хватает чудесных слов!"

"Согласна ❤️ Надя, ну ты как всегда красотка!"

"Ну какая же красивая!"

"Неотразимая DODO! ❤️"Читайте такжеНадя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес

Ранее певица Алла Пугачева восхитила поклонников образом в чулках и кожаном мини.

Другие интересные новости: