"Разодрала бы ему рожу": Ефросинина рассказала, что мечтает сделать с Путиным

Ефросинина рассказала, что мечтает сделать с Путиным / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Украинская телеведущая Маша Ефросинина предположила, что расправилась немедленно оказавшись с российским диктатором Владимиром Путиным, если бы оказалась в одной комнате. Такой комментарий она сделала в разговоре с журналисткой Алесей Бацман на YouTube.

"Я бы вцепилась в его шелудивую голову, разодрала бы ему рожу. Загрызла бы его. Я бы уничтожила его. Я поняла об этой войне, что мы наделены какой-то специальной силой. Понимаешь? Она же нас и надрывает изнутри, потому что нельзя столько в себе стресс носить. Но там бы я уже, конечно, оторвалась по полной – в этой комнате", – объяснила Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина говорила, что ее супруг перед тем, как она выехала из Украины с детьми, сделал ей подарок - завязал на руке желто-синюю ленту цветов флага Украины.

"Эта лента всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан, и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал, она всегда у него болталась. Когда мы прощались на границе, он мне ее повязал, и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся", - вспомнила телеведущая и прослезилась

До того Ефросинина очень жестко прокомментировала парад в честь 9 мая который состоялся в Москве, на Красной площади.

"Сегодня, когда весь мир объединяется в поддержку свободной Украины, Россия проводит свой так называемый "парад победы". Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники. Это парад стыда страны, где 70% населения поддерживает действия величайшего террориста! Но мы все знаем и запомним! Украина победит! Россия останется ни с чем. Слава Украине!", - подписала ролик Ефросинина.

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