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Маша Ефросинина рассказала, что помогает держать психику во время войны

11 ноября 2022, 15:20

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что за практически 9 месяцев полномасштабной войны сталкивалась с очень тяжелыми эмоциями.

Ефросинина
Маша Ефросинина рассказала, что помогает держать психику во время войны / коллаж фото УНИАН

Легендарная украинская телеведущая и светская львица Маша Ефросинина призналась, что за несколько месяцев полномасштабного военного вторжения старается стабилизировать свою психику любыми возможными способами. Своими мыслями и советами по этому поводу Ефросинина поделилась в интервью изданию Insider.

Она говорит, что постоянно сталкивалась с довольно тяжелыми эмоциональными состояниями: паникой, страхом, отчаянием. А потом все это сменялось с собранностью и дисциплинированностью.

"Из того, что мне удалось вернуть в режим при помощи врачей – это сон. Понемногу возвращаю режим питания, потому что у меня было расстройство пищевого поведения, абсолютно тотальное. Я постепенно возвращаюсь в спорт, в пилатес, который был абсолютно фундаментальной силой для меня в мирной жизни. Раньше я каждый день им занималась, теперь я чувствую, что у меня есть немного сил для того, чтобы просто начать тренировку", – поделилась артистка.

Вспомнила Ефросинина и пирамиду Маслоу – описание потребностей человека: от самых базовых до изысканных. Она убеждена, что война отбросила украинцев на дно этой пирамиды.

Напомним, ранее Маша Ефросинина говорила, что ее супруг перед тем, как она выехала из Украины с детьми, сделал ей подарок - завязал на руке желто-синюю ленту цветов флага Украины.

"Эта лента всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан, и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал, она всегда у него болталась. Когда мы прощались на границе, он мне ее повязал, и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся", - вспомнила телеведущая и прослезилась

До того Ефросинина очень жестко прокомментировала парад в честь 9 мая который состоялся в Москве, на Красной площади.

"Сегодня, когда весь мир объединяется в поддержку свободной Украины, Россия проводит свой так называемый "парад победы". Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники. Это парад стыда страны, где 70% населения поддерживает действия величайшего террориста! Но мы все знаем и запомним! Украина победит! Россия останется ни с чем. Слава Украине!", - подписала ролик Ефросинина.

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