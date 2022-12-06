"Сыну желали взорваться на мине": Ефросинина рассказала о хейте из-за языкового скандала

Маша Ефросинина призналась, что из-за языкового скандала, в который она попала с Олей Поляковой, на нее посыпались обвинения и ругательства в Сети.

Ефросинина рассказала о хейте из-за языкового скандала / коллаж фото УНИАН

Известная украинская телеведущая, светская львица и шоувумен Мария Ефросинина рассказала о том, какие угрозы в ее сторону посыпались через Сеть – после того, как она угодила в языковой скандал вместе с напарницей –певицей Олей Поляковой. Ситуацию Ефросинина описала в интервью блогерке рассказала Рамине Эсхакзай.

"Все люди, которые забрасывали меня грязью и желали моему сыну сдохнуть, взорвавшись на мине. И моему ребенку старшему, чтобы плеснули кислотой. Это защитники украинского языка желали мне такого. Никто не потрудился зайти и посмотреть, что у меня Instagram с мая весь украиноязычный. Что все интервью, которые я дала, все они с марта на украинском языке", – говорит артистка.

Кроме того, Ефросинина не стала скрывать, что недоброжелатели в Сети очень долго терроризировали ее в социальных сетях, писали оскорбления и угрозы. Семье Марии (ее мужу Тимуру и двум детям) лично желали смерти.

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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