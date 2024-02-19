Обречена на одиночество: от Анны Седоковой упорхнул молодой муж

Янис Тимма дольше остальных терпел скандальную певицу, но и он, похоже, не выдержал.

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Анна Седокова и Янис Тимма разводятся - певица намекнула на окончательное расставание / коллаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Певица украинского происхождения Анна Седокова молчит про войну в Украине и дрейфует между "заграницами" и страной-оккупантом без угрызений совести. Зато много артистка болтает про свою личную жизнь.

Так Седокова сообщила, что ее муж, латвийский баскетболист Янис Тимма, покинул ее, чтобы "жить свою лучшую жизнь". Прощальные фото появились на странице Анны в Instagram.

"Ну вот и все. Он улетел. Жизнь удивительная штука. И я понятия не имею когда мы встретимся опять и в каком статусе. Я даже не знаю страну, в которой мы когда-нибудь встретимся. Но я точно знаю, что лучшее, что мы сейчас можем сделать, это работать и жить свои лучшие жизни, ведь других у нас не будет. А дальше со всем разберемся...", - написала певица.

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Впрочем те, кто наблюдает за жизнью и карьерой Седоковой к подобным намекам относятся крайне спокойно: во-первых, это не первый случай, когда артистка манипулирует своими проблемами, чтобы привлечь к себе внимание, во-вторых, это даже не первый случай ее проблем в отношениях с Янисом Тиммой.

Седокова и Тимма вместе с 2020 года. За это время пара не раз бурно и громко выясняла отношения публично, а про расставания "сбитая летчица" рассказывала чаще, чем про выход новых песен. Несмотря на это баскетболист продержался в отношениях с певицей дольше ее предыдущих двоих мужей и прочих бойфрендов.

Анна Седокова и Янис Тимма разводятся - певица намекнула на окончательное расставание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Ранее украинский певец и воин Виталий Козловский рассказал о тяжелой личной утрате - ушел из жизни его близкий друг, который спасал артиста от одиночества последние 16 лет.

Также стало известно, что на День всех влюбленных Виктор Павлик сильно обидел молодую жену. Екатерина Репяхова пожаловалась на примере праздника, что муж не прислушивается к ее желаниям.

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