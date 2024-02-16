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Виталий Козловский рассказал о тяжелой личной утрате

Анна Подгорная
16 февраля 2024, 00:44
Певец признался, что ушел из жизни тот, кто его поддерживал последние 16 лет.
Виталий Козловский
Виталий Козловский сообщил о смерти своей любимицы Каси / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец-воин Виталий Козловский много лет доверял все свои горести и страхи, надежды и чаяния близкому другу, который был готов поддержать его в любую минуту. Сегодня артист сообщил, что его верный спутник скончался.

Речь идет о кошке Козловского - шикарной рыжей красотке, которую звали Кася. Она была с певцом на протяжении последних 16-ти лет, и ему сложно принять эту глубокую утрату.

В своем блоге в Instagram он показал фото и видео любимицы, с которой был неразлучен почти две декады. "Не стало нашей пушистой "дочи" Каси. Ты была свидетелем всех важных событий в жизни. Наш добрый маленький член семьи. 16 твоих счастливых лет жизни, а для меня это была безусловная любовь и терапия от одиночества… Теперь я не сам, ты передала меня в надежные руки", - поделился эмоциями Виталий Козловский.

видео дня

В комментариях поклонники и его близкие поддерживают певца в его скорби и желают Касе мягких облаков. Ольга Сумская, Павел Зибров, Ольга Цибульская, Рамина Эсхакзай и пр. выражают свои искренние соболезнования артисту.

Виталий Козловский с кошкой Касей
Виталий Козловский сообщил о смерти своей любимицы Каси / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина сделала признание о своем муже-военном. Она рассказала, как война и расстояние изменили их отношения.

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