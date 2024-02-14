Идет на рекорд: Сергей Тигипко в восьмой раз станет отцом

39-летняя модель, блогер и бизнесвумен Алла Зиневич готовится родить своему супругу, 64-летнему украинскому предпринимателю и политическому деятелю Сергею Тигипко, четвертого ребенка. Пара уже воспитывает троих совместных сыновей.
Радостную новость о беременности Зиневич сообщила в своем блоге в Instagram. Она показала ролик, на котором позирует в роскошном белом платье спиной к камере. Затем женщина поворачивается, и зрителям становится виден ее округлившийся животик, который Алла с нежностью обнимает.
"Всех с Днем влюбленных! Цените друг друга и пусть любовь сияет ярко, даря счастье ибо счастье есть в каждом из нас. (В ожидании чуда)", - подписала видео жена Тигипко.
Алла Зиневич - третья жена политика. Их роман начался, когда Тигипко еще был официально женат на Виктории Лопатецкой. Кроме троих сыновей от Зиневич у него есть четверо детей от предыдущих отношений.
Смотрите видео, которым Алла Зиневич сообщила о беременности:
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