Украинская актриса откровенно рассказала, почему колеблется стать матерью

Известная украинская актриса Виталина Библив довольно редко делится личной жизнью. В частности, она до сих пор никак не комментирует отношения со своим мужем. Однако, Виталина призналась, что ее материнству мешает война и мысли о неопределенности будущего.
"Относительно детей у меня ощущение довольно нестабильное. Именно сейчас я боюсь рожать детей. Я не знаю, что их ждет. И именно этот фактор войны он немного меня... Я боюсь. А что если вдруг? Если я могу защитить этого нерожденного ребенка - такие мои мысли последние два месяца, то может, стоит и не рожать его", - признается Виталина в интервью Алине Доротюк в Youtube.
43-летняя актриса не отбрасывает идею с усыновлением ребенка в семью. По словам Библив, такие мысли у нее возникали еще даже до начала полномасштабного вторжения.
"Сейчас очень много детей без родителей, которым ты можешь быть мамой. Я думала об этом еще до начала вторжения. Как была маленькой, то мечтала иметь большую семью и семеро детей. Я очень много сил отдала будучи детским аниматором. А там как Бог даст. Если даст, то конечно будем рожать", - добавила артистка.
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