"Нашим отношениям конец": Ефросинина сделала признание о своем муже

Маша Ефросинина написала откровенный пост на День Святого Валентина.

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Маша Ефросинина с юмором вспомнила начало отношений со своим мужем / Коллаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и общественная активистка Маша Ефросинина решила день всех влюбленных 14 февраля отметить чувственным постом, посвященным ее мужу - Тимуру Хромаеву.

На своей странице в Instagram, ведущая вспомнила, как 22 года назад она первая призналась своему будущему мужу в любви, а он ответил "спасибо".

"Я подумала, что нашим отношениям конец. Сегодня мы оба вряд ли посчитаем, сколько раз за эти годы произносили друг другу "люблю".Только мы вдвоем с тобой знаем, чем дается пронести это чувство через два десятилетия. Только мы вдвоем знаем, что вряд ли можем издать руководство с советами на эту тему, потому что мы далеко не идеальны", - откровенничает Ефросинина.

видео дня

Она также добавляет, что одновременно и злится и гордится решением мужа идти защищать Украину. "Я прямо сейчас пишу этот текст и обижаюсь, потому что ты еще раз забыл, что сегодня праздник "розовых соплей"…и одновременно ржу, потому что я бы испугалась, если бы ты о нем вспомнил и написал мне стихи", - пишет телеведущая.

Маша Ефросинина также добавила ряд красивых фотографий, на которых они с мужем вдвоем. "Надеюсь, ты прочтешь это сообщение, и таки принесешь мне эти цветы", - добавляет она.

Напомним, ранее Маша Ефросинина отреагировала на очередной подлый обстрел Украины и ее гражданской инфраструктуры российскими оккупантами. В субботу, 30 декабря, россияне ударили ракетами по центру Харькова.

Ранее также Ефросинина рассказала, что отмечала новогодние праздники с мужем-военнослужащим Тимуром Хромаевым за границей и вызвала недовольство украинцев.

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