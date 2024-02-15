Виктор Павлик сильно обидел молодую жену: "Не заслуживаю, не любит"

Екатерина Репяхова рассказала, к чему ей так и не удалось приучить артиста за 8 лет вместе.

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Екатерина Репяхова рассказала, за что обиделась на Виктора Павлика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

День святого Валентина не для всех оказался праздником любви и романтики - украинский певец Виктор Павлик умудрился обидеть свою жену, бизнесвумен и блогерку Екатерину Репяхову. Весь день она намекала артисту, что ожидает от него сюрприза, но безрезультатно.

В своем блоге в Instagram Репяхова опубликовала фрагмент переписки с мужем, в которой, окончательно утратив терпение, раскрыла мужу причину своей обиды. "Наверное не заслужила. Или ты уже не влюблен", - в сердцах заявила Павлику жена.

Певец, конечно принялся извиняться и убеждать ее в крепости своих чувств. Он пообещал исправиться, ведь, по его мнению, она достойна всех цветов мира.

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Поклонники Виктора Павлика пытались заступиться за артиста перед расстроенной супругой. Однако она с грустью намекнула, что этот День всех влюбленных - далеко не первый праздник без цветов и подарков в их совместной жизни. Уже 8 лет Репяхова пытается приучить мужа к романтике, но это получается у нее не всегда.

Екатерина Репяхова рассказала, за что обиделась на Виктора Павлика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее Екатерина Репяхова рассказала про отношения с отцом, "для которого она больше не существует". Она призналась, знает ли ее единственный сын про существование дедушки.

Также жена Виктора Павлика пожаловалась на артиста из-за его проблем с сердцем. Еще летом 2023 года певцу была назначена важная операция, без которой он "ходит под риском внезапной смерти".

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