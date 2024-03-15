Предательница Ани Лорак подалась на российское гражданство

Ани Лорак пробила очередное дно и теперь станет полноправным членом террористического государства Россия.

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Ани Лорак разозлила украинцев очередным бредовым постом / Коллаж Главред, фото Instagram/anilorak

Предательница, певица украинского происхождения Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства.

По информации пропагандистского агентства РИА Новости, прошение Лорак подала еще в феврале.

"Каролина Куек (настоящее имя артистки – ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале", - сказал собеседник агентства.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

В 2016 году депутат Госдумы РФ Виталий Милонов уже предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта, тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство.

Напомним, недавно предательница Ани Лорак стала членом жюри шоу талантов в стране-оккупанте РФ, получив "жирный" гонорар в кровавых рублях.

Также частенько под критику попадет не только Ани Лорак, но и ее дочь София. Во время недавного ее выхода в свет с матерью девочку захейтили за то, что на фоне миниатюрной Лорак она выглядит слишком большой.

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