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Закопал одной фразой: принц Уильям высказался о Кейт Миддлтон

Элина Чигис
15 марта 2024, 11:49
Уильям странно отреагировал на отредактированное фото Кейт Миддлтон с детьми.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Принц Ульям ненароком подколол Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Муж Кейт Миддлтон, которая недавно перенесла операцию и скрывается от общественности уже более, чем 2 месяца, принц Уильям вызвал много вопросов из-за своего молчания.

После скандала вокруг недавнего фото Кейт с детьми, которое уличили в фотошопе, Миддлтон взяла на себя ответственность и дала комментарий по этому поводу. А вот принц решил отмолчаться, за что его раскритиковали многие СМИ.

Более того, Уильям публично высмеял "креативные способности" жены, сам того не понимая, сообщает PageSix.

Принц посетил открытие молодежного благотворительного центра в Западном Лондоне, где вместе с детьми украшал печенье. Оправдывая отсутствие творческих успехов, принц сказал:

"Моя жена очень креативная. Даже мои наследники креативнее меня".

Кажется, принц и сам не понял, что ненароком подколол жену, все глубже закапывая свою и ее репутацию, но уже было поздно и журналисты разнесли данное заявление по многим СМИ.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Отметим, в соцсетях принца и принцессы недавно появилось первое фото Кейт Миддлтон после операции, но фанаты заподозрили нечистое. Очень внимательные подписчики заподозрили, что снимок отфотошопленный.

А также принц Уильям прокомментировал так называемые "теории заговора", связанные с загадочным заболеванием его жены Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон принц Уильям Букингемский дворец
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