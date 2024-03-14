"Откажусь от королевских обязанностей": Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер

После скандала с отредактированной фотографией Кейт Миддлтон, появились слухи, что принцесса собирается отказаться от королевских обязанностей.

https://stars.glavred.info/otkazhus-ot-korolevskih-obyazannostey-keyt-middlton-prinyala-reshenie-insayder-10550024.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон разозлила Уильямарешением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Кейт Миддлтон не на шутку тревожит поклонников, ведь после перенесенной операции она еще ни разу не появлялась на публике.

С каждым днем появляется все больше слухов о том, что на самом деле происходит с Миддлтон.

Инсайдер Radar Online заявил, что принцесса Уэльская собирается отказаться от королевских обязанностей.

видео дня

Он сказал, что довольно близко знаком с ситуацией во дворце.

"Постоянное внимание прессы пошатнуло психическое и физическое здоровье Кейт, а шум, возникший после операции, только укрепил ее желание отказаться от королевских обязанностей", - отметил информатор.

Принцу Уильяму такое решение не понравилось, ведь он готовится вскоре стать королем.

"Она знала, что после брака с Уильямом ее жизнь изменится навсегда, но даже в самых буйных фантазиях не представляла, что будет настолько напряженно", — добавил инсайдер.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Добавим, Кейт Миддлтон будет на генеральной репетиции конного парада 8 июня, который состоится в Лондоне. Принцесса будет инспектировать подготовку к большому параду в честь празднования официального дня рождения монарха.

А также принц Уильям прокомментировал так называемые "теории заговора", связанные с загадочным заболеванием его жены Кейт Миддлтон.

Читайте больше о Миддлтон:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.