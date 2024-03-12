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Подставили обложку: новое фото Кейт Миддлтон уличили в фотошопе

Алена Кюпели
12 марта 2024, 10:20
Пользователи социальных сетей активно обсуждают здоровье Кейт Миддлтон.
Сплетни вокруг болезни Кейт Миддлтон не стихают
Сплетни вокруг болезни Кейт Миддлтон не стихают / Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Поклонники королевской семьи в социальных сетях считает, что они выяснили, как была отредактирована ставшая вирусной семейная фотография Кейт Миддлтон после операции.

Руби Налдретт, которая работает в социальных сетях британского таблоида Daily Mirror, поделилась своей теорией через социальную сеть X (Twitter) в понедельник, заявив, что изображение было изменено с использованием фотографии из фотосессии Миддлтон для Vogue 2016 года, пишет Page Six.

"Мой анализ фото Кейт Миддлтон заключается в том, что они взяли ее лицо с обложки журнала, которую она сделала много лет назад, и отредактировали его", — объяснила Налдретт в своем теперь уже вирусном твите, который был просмотрен более 3 миллионов раз всего за несколько часов.

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Она поделилась фотографией для обложки Vogue, сделанной восемь лет назад, рядом с новой семейной фотографией, выпущенной Кенсингтонским дворцом в воскресенье в честь Дня матери в Великобритании.

"Вот почему ее волосы размыты и прозрачны - они подчеркивают то место, где их сгладила шляпа", — предположил один из пользователей Твиттера в разделе ответов, ссылаясь на тот факт, что мать троих детей была одета в широкополую шляпу для фотосессии для обложки журнала.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Другие, однако, скептически отнеслись к этой теории.

"Совсем не похоже. Это то же лицо с той же улыбкой, потому что это тот же человек", — возразил один человек.

Ранее в тот же день Миддлтон принесла извинения за многочисленные ошибки Photoshop, из-за которых несколько фотоагентств, в том числе Associated Press, Reuters, Agence France-Presse и Getty Images, направили средствам массовой информации "уведомление об удалении" с требованием удалить изображение. немедленно.

"Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с монтажом. Я хотела выразить свои извинения за любое замешательство, которое вызвала семейная фотография, которой мы поделились вчера", — написала она на X с официальной страницы принца и принцессы Уэльских.

Ранее принц Уильям, супруг принцессы Уэльской, экстренно отказался от важного мероприятия, где должен был присутствовать, как старший член британской королевской семьи. Его отлучку связывают с состоянием здоровья Миддлтон.

Также стало известно, почему Кейт Миддлтон не выходит на публику после операции, и как сильно хирургическое вмешательство повлияло на семью Уэльских в целом.

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