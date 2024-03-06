После первого появления: состояние здоровья Кейт Миддлтон резко изменилось

Принцесса уже запланировала первое появление в общественности и возвращение к своим обязанностям.

https://stars.glavred.info/posle-pervogo-poyavleniya-sostoyanie-zdorovya-keyt-middlton-rezko-izmenilos-10547864.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон возвращается к своим обязанностям / коллаж: Главред, фото: royal.uk/

Принцесса Кейт Миддлтон, после операции, на днях впервые была запечетлена на фото. Сегодня же на официальном сайте Британской армии появилась информация, когда Миддлтон возвращается к своим обязанностям.

Кейт будет на генеральной репетиции конного парада 8 июня, который состоится в Лондоне, сообщили на сайте. Миддлтон будет инспектировать подготовку к большому параду в честь празднования официального дня рождения монарха.

видео дня

Принцесса будет присутствовать на мероприятии в качестве полковника Ирландской гвардии – это звание ей присвоил король Чарльз в 2022 году. К тому же Миддлтон наняла нового личного секретаря, что еще раз доказывает, что она готова вернутся к привычной жизни.

Можно сделать вывод, что состояние здоровья Кейт Миддлтон значительно улучшилось, ведь на днях она впервые появилась на людях и уже известны ее планы в рамках обязанностей королевской семьи.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Добавим, поклонники Кейт Миддлтон огорчены тем, что дворец скрывает информацию о том, как обстоят дела в принцессы.

А также Кейт Миддлтон дала понять, что хочет, чтобы жизнь ее детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи оставалась максимально нормальной на период ее восстановления.

Читайте больше о Кейт Миддлтон:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.