Кейт Миддлтон разозла поклонников: причину назвали

Поклонники Кейт Миддлтон огорчены тем, что дворец скрывает информацию о том, как обстоят дела в принцессы.

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Поклонники Кейт Миддлтон расстроены ее молчанием / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Кейт Миддлтон считают самой популярной в королевской семье, но, кажется, ситуация меняется не в ее пользу. А все из-за того, что нет никаких новостей о принцессе. У поклонников Кейт сложилось мнение, что принцесса несправедлива к ним и скрывается.

Вчера представители принцессы дали всего краткий комментарий о ней, что еще больше раздосадовало фанатов.

"Кенсингтонский дворец ясно дал понять: о том, как протекает выздоровление принцессы, будут сообщать, только если произойдет что-то важное. И это намерение остается в силе", - сообщили представители. видео дня

Некоторые поклонники Миддлтон и вовсе не скрывают своей злости, сообщает издание ОК! Они считают, что если принцесса не может появится в общественности, то могла бы написать хоть пару слов о себе.

Добавим, народ Британии очень взволнован тем, что вокруг болезни Кейт создали атмосферу тайны.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: Принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого Короля Великобритании Чарльза.

Напомним, после операции Кейт Миддлтон многие обязанности принц Уильям выполняет в одиночку. На церемонии вручения премий Британской академии киноискусств принц дал комментарий о супруге.

А также недавно принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия, поклонники подозревают, что из-за проблем со здоровьем Кейт Миддлтон.

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