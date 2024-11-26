"Мне так больно": жена Павлика попрощалась с поклонниками и не выходит на связь

Катерина Репяхова взволновала поклонников своим поступком.

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Катерина Репяхова исчезла из соцсетей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Кратко:

Катерина Репяхова обратилась к поклонникам

Блогер больше не появляется в Сети

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – блогер Катерина Репяхова заявила подписчикам, что прекращает публиковать Stories.

На своей странице в Instagram Репяхова написала интригующий пост 23 нобря и больше не выходила на связь.

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"Вынуждена уйти из Stories, не знаю, на сколько. Когда-то расскажу, что произошло и почему мне так больно", – отметила Катерина.

Как стало известно, блогер пока не готова озвучить причину такого поступка, а прощальный пост она опубликовала на черном фоне с изображением разбитого сердца.

Отметим, ранее Катерина публиковала много Stories ежедневно, чаще всего рекламные. Также она делилась информацией о своей семье, особенно о сыне Михаиле.

Катерина Репяхова поставила на паузу свои соцсети / фото: скрин instagram.com, Катерина Репяхова

Жена Виктора Павлика Катерина Репяхова - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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