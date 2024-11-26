"Мне так больно": жена Павлика попрощалась с поклонниками и не выходит на связь

Кратко:
- Катерина Репяхова обратилась к поклонникам
- Блогер больше не появляется в Сети
Жена украинского известного певца Виктора Павлика – блогер Катерина Репяхова заявила подписчикам, что прекращает публиковать Stories.
На своей странице в Instagram Репяхова написала интригующий пост 23 нобря и больше не выходила на связь.
"Вынуждена уйти из Stories, не знаю, на сколько. Когда-то расскажу, что произошло и почему мне так больно", – отметила Катерина.
Как стало известно, блогер пока не готова озвучить причину такого поступка, а прощальный пост она опубликовала на черном фоне с изображением разбитого сердца.
Отметим, ранее Катерина публиковала много Stories ежедневно, чаще всего рекламные. Также она делилась информацией о своей семье, особенно о сыне Михаиле.
Жена Виктора Павлика Катерина Репяхова - последние новости по теме
Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
Вас может заинтересовать:
- "Прощайте маму": предательница Наташа Королева высказалась после травли ее мамы
- "Гнобили меня": дочь предательницы Ани Лорак публично рассказала жуткую правду
- Бывший муж Ани Лорак показал свою новую спутницу - как она выглядит
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред