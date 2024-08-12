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Катя Репяхова раскрыла настоящую причину задержки речи у сына от Виктора Павлика

Анна Подгорная
12 августа 2024, 23:28
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Жена Виктора Павлика поделилась прогнозом невролога относительно трехлетнего Миши.
Екатерина Репяхова с сыном
Екатерина Репяхова раскрыла новые подробности про нарушения сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Сыну Екатерины Репяховой и Виктора Павлика уже 3 года, но Миша пока не говорит и имеет трудности с тем, с чем обычно справляется большинство его сверстников. Родители тщательно следят за здоровьем и развитием мальчика - он ходит на нейрокоррекцию, ипотерапию, плавание, массажи, и уже делает первые успехи.

Впрочем, о причинах проблем у малыша Павлик и Репяхова не знали до недавних пор. Сегодня Екатерина сообщила, что поиск сдвинулся с мертвой точки.

В своем блоге в Instagram она рассказала, что им понадобились консультации у 15 различных врачей (включая специалиста в Израиле, который за 400 долларов прописал Мише лекарства, которое дают детям от 13 лет при шизофрении и тяжелых расстройствах аутистического спектра) и 6 разных расшифровок МРТ чтобы выяснить у одного невролога в Ченовцах, что причиной задержки у малыша могла стать инфекция, которую Катя перенесла во время беременности.

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Это дало новому врачу возможность делать весьма оптимистические прогнозы. "Она сказала, что у Миши задержка психоречевого развития с сенсорными нарушениями. У него есть сенсорное нарушение, он у нас не катается ни на велосипеде, ни на самокате, у него синдром неуклюжего ребенка. И Миша - перспективный ребенок. Миша будет разговаривать. На 100 процентов", - поделилась Репяхова.

Впрочем, на это обследования не заканчиваются. Жена Виктора Павлика сообщила, что впереди их ждет консультация у нутрициолога-метаболиста. А также мягкая сепарация, ведь невролог посоветовала родителям опекать Мишу чуточку меньше.

Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Екатерина Репяхова раскрыла новые подробности про нарушения сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кто такой Виктор Павлик?

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик - последние новости:

Ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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