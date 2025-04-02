Никита Пресняков принял решением и разрывает последние связи с РФ - детали

Никита Пресняков не теряет надежды продать дом в РФ.

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Никита Пресняков - чем занимается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Кратко:

Никита Пресняков делает ремонт в доме в Подмосковье

Музыкант желает избавиться от него

Внук российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично осуждает террористическое нападение РФ на Украину, Никита Пресняков приводит в порядок дом на берегу Истринского водохранилища, который ему подарила бабушка.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Пресняков желает скорее продать имущество, поэтому занялся ремонтом.

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"Дачу площадью 760 кв. метров, которую звездное семейство не может продать с начала войны, снова выставили на продажу в марте за 152 млн рублей. Перед этим Пресняков-младший занялся ремонтом — в доме сделали полы, лестницы и стены", - написали пропагандисты.

Дом Пугачевой на берегу Истринского водохранилища / фото: t.me/shot_shot

Сейчас за домом ухаживает смотрительница и покупатель может ее оставить на должности за оплату - 650 долларов в месяц, женщина будет стирать одежду и готовить еду.

Дом Пугачевой на берегу Истринского водохранилища / t.me/shot_shot

Пока нет покупателя на дом, но сначала его продавали за 2,5 млн долларов, а затем сдавали в аренду за 14 тыс. долларов в месяц.

Дом Пугачевой на берегу Истринского водохранилища / t.me/shot_shot

Напомним, Никита Пресняков так и не высказал свое мнение насчет вторжения РФ в Украину, но уехал в 2022 году жить в США вместе с женой и теперь там строит свою музыкальную карьеру.

Дом Пугачевой на берегу Истринского водохранилища / t.me/shot_shot

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Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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