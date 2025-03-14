Крупная подлянка: на Никиту Преснякова подал в суд его близкий друг

Кратко:
- У Никиты Преснякова, который живет в США, остался бизнес в стране-оккупанте
- Из-за него на Преснякова и его жену подал в суд друг и бизнес-партнер
Старший внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орабакайте Никита Пресняков живет с женой в США, где пытается построить музыкальную и актерскую карьеру. Благодаря бизнесу в стране-оккупанте и зажиточным родственникам звездный наследник может заниматься этим, не заботясь о средствах к существованию.
Впрочем, поиметь с Преснякова-младшего свой лакомый кусочек хочет каждый. Так недавно стало известно, что на Никиту и его жену Алену подал в суд близкий друг и бизнес-партнер Олег Кацуба. Он намерен отсудить у пары 2.3 млн рублей.
В картотеке арбитражных дел, фрагмент которой публикуют росСМИ, значится, что Кацуба, который вместе с Никитой владеет фирмой "Нико Спорт", генеральным директором которой является Алена, подает в суд на чету Пресняковых: жена является ответчиком, а муж - третьим лицом. Таким образом Кацуба, вероятно, пытается ликвидировать бизнес через суд.
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Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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