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"Слухи о моей смерти": путинист Петросян вышел на связь после госпитализации

Анна Подгорная
11 марта 2025, 01:30
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Престарелый шут дрожащим голосом обратился к поклонникам его плоского юмора.
Евгений Петросян
Евгений Петросян прокомментировал слухи про свою смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Вкратце:

  • 8 марта Петросяна госпитализировали
  • Через два дня он сообщил, что уже готов вернуться к выступлениям

Клоун-путинист Евгений Петросян на 8 марта подарил своей молодой жене вместо цветов и конфет немного седых волос - с желудочно-кишечным кровотечением его госпитализировали в одну из столичных клиник страны-оккупанта.

Там, по слухам, 79-летнего артиста положили в реанимацию в шоковом состоянии, и якобы даже готовили к операции. Татьяна Брухунова, зазноба клоуна, госпитализацию подтвердила, однако в детали не вдавалась, требуя от прессы страны-оккупанта приватности.

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10 марта на связь вышел сам Петросян. В своем блоге в Instagram он опубликовал ролик из личного автомобиля. "Здравствуйте, дорогие друзья! Слухи о моей смерти явно преувеличены", - дребезжащим голосом рассказал он, но причины госпитализации и свое нынешнее состояние комментировать не стал. Клоун лишь отметил, что спешит на собственное выступление.

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