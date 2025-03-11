Вкратце:
- 8 марта Петросяна госпитализировали
- Через два дня он сообщил, что уже готов вернуться к выступлениям
Клоун-путинист Евгений Петросян на 8 марта подарил своей молодой жене вместо цветов и конфет немного седых волос - с желудочно-кишечным кровотечением его госпитализировали в одну из столичных клиник страны-оккупанта.
Там, по слухам, 79-летнего артиста положили в реанимацию в шоковом состоянии, и якобы даже готовили к операции. Татьяна Брухунова, зазноба клоуна, госпитализацию подтвердила, однако в детали не вдавалась, требуя от прессы страны-оккупанта приватности.
10 марта на связь вышел сам Петросян. В своем блоге в Instagram он опубликовал ролик из личного автомобиля. "Здравствуйте, дорогие друзья! Слухи о моей смерти явно преувеличены", - дребезжащим голосом рассказал он, но причины госпитализации и свое нынешнее состояние комментировать не стал. Клоун лишь отметил, что спешит на собственное выступление.
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