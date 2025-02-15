"Это не наша семья": дочь Заворотнюк вызверилась на новую женщину Чернышова

Мила Чернышева ревностно относится к своему отцу и всячески демонстрирует это.

https://stars.glavred.info/eto-ne-nasha-semya-doch-zavorotnyuk-vyzverilas-na-novuyu-zhenshchinu-chernyshova-10639772.html Ссылка скопирована

Дочь Чернышева приревновала отца / Фото РосСМИ

Кратко:

Как себя вела на шоу дочь Чернышева и Заворотнюк

Как она выглядела и что сказала

Младшая дочь фигуриста Петра Чернышева и покойной Анастасии Заворотнюк Мила приняла участие в шоу вместе со своим отцом.

Он участвовала в новой ледовом шоу с американской фигуристкой Наоми Ланг. Чернышев взял также дочь Милу и вышел на лед, держа ее на руках. Девочка была одета в белое пышное платье и серебристые туфельки.

видео дня

дочь Чернышева пришла на выступление к отцу / Фото РосСМИ

дочь Чернышева пришла на выступление к отцу / Фото РосСМИ

Свой красивый номер Чернышев посвятил умершей супруге. Между тем, выступление партнерши не оценила дочь фигуриста. Во время того, как он благодарил Наоми Ланг, девочка приревновала отца к его партнерше.

дочь Чернышева пришла на выступление к отцу / Фото РосСМИ

"Мы вместе. Мы всё равно вместе. Конечно, связь эту до сих пор чувствую. Это самая подходящая дата, чтобы немножечко вспомнить про то, что нас с Настей свело вместе, — фигурное катание. Это то, что нас сблизило и навеки соединило", — заявил Чернышов.

Чернышев также поблагодарил стоящую рядом Ланг за то, что та помогла ему сделать номер, который он посвятил Заворотнюк. Мила ревностно отреагировала на его слова. "Нет, Наоми – это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я", — обратилась к отцу шестилетняя девочка.

дочь Чернышева пришла на выступление к отцу / Фото РосСМИ

Фигурист принялся успокаивать дочь. "Конечно! Поэтому мы с тобой остались вместе, а Наоми была в стороне!" — сказал ей Петр.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред