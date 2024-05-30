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Умерла Анастасия Заворотнюк - детали

Элина Чигис
30 мая 2024, 09:19обновлено 30 мая, 09:55
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Анастасия Заворотнюк так и не смогла побороть страшное заболевание – рак.
Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/, pixabay.com/

Стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга.

На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

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    "Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно", — написано в сообщении.

    Напомним, в октябре 2019 года близкое окружение актрисы сообщило, что Анастасия проходит лечение, а в мае 2020 года стало известно, что у артистки обнаружили опухоль головного мозга.

    Широкую известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня", также она играла в фильме "Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини" в роли дочери д’Артаньяна Жаклин и других фильмах. Заворотнюк была ведущей многих популярных програм на росТВ: "Кухня для чайников", "Танцы со звёздами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Новое утро" и других.

    Кто такая Анастасия Заворотнюк?

    Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина. Умерла 30 мая 2024 года от рака головного мозга.

    Анастасия Заворотнюк - последние новости по теме

    Напомним, ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

    А также появились слухи о том, что Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, завел себе любовницу. Роль разлучницы приписывают фигуристке-путинистке Аделине Сотниковой, которая младше Петра на 24 года.

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