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Муж Заворотнюк закрутил роман с молоденькой, пока актриса страдает от рака

Анна Подгорная
22 ноября 2023, 14:15
Петр Чернышев нашел утешение в объятиях коллеги, которая моложе него почти в два раза.
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Петр Чернышев изменяет онкобольной Анастасии Заворотнюк - росСМИ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в 2019 году перестала выходить в свет из-за опухоли головного мозга. Закончились светские мероприятия и для ее супруга - фигуриста Петра Чернышева. Сейчас он выходит лишь на лед чтобы заработать деньги на дорогостоящее лечение для супруги.

Близкое окружение танцора на льду отмечает, что такой ритм жизни начинает ему надоедать. Более того - в росСМИ появились слухи о том, что Чернышев завел себе любовницу.

Роль разлучницы приписывают фигуристке-путинистке Аделине Сотниковой, которая младше Петра на 24 года. Они познакомились, когда Аделине еще не было 18 - тогда Чернышев был хореографом для ее выступлений на льду.

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Сейчас они коллеги, и время от времени выступают на одной ледяной сцене. Сотникова и Чернышев не комментируют свои отношения, которые прежде воспринимались лишь как дружеские.

К слову, фигуристка по официальным данным не одинока - она встречается с теннисистом Дмитрием Попко, которому в октябре 2022 года родила сына.

Аделина Сотникова
Аделина Сотникова - предполагаемая любовница Петра Чернышева / instagram.com/adelina_sotnikova14

Ранее стало известно, что 37-летний британский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон скоро впервые станет отцом - его возлюбленная, британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус, подтвердила беременность.

Также украинская певица Jerry Heil впервые показала своего возлюбленного. Она поздравила бойфренда с годовщиной, а поклонники даже не догадывались, что артистка была не одинока.

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