Jerry Heil впервые показала своего возлюбленного

Джерри Хейл целый год скрывала, что находится в романтических отношениях.

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Jerry Heil уже год встречается с загадочным незнакомцем / коллаж: Главред, фото: t.me/jerryheil

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) в августе 2021 года вышла за себя замуж - это единственный факт, который известен про личную жизнь артистки. Она обратилась к сологамии, как к средству принятия и познания себя.

Сегодня же Джерри Хейл изумила поклонников новостью о том, что уже год состоит в романтических отношениях. Своего бойфренда она поздравила в блоге в Telegram.

Певица опубликовала два снимка с возлюбленным: на одном пара позирует в объятиях друг друга, на другом запечатлены их глаза. "Год. Я люблю тебя!" - подписала фотографии Шемаева.

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Кем именно является избранник Хейл, неизвестно. Певица не раскрывала никакой информации о нем. То, что Яна уже год не одинока, вызвало бурную реакцию ее фанатов - певицу поздравляют с годовщиной и не могут перестать удивляться тому, как мастерски она скрывала своего бойфренда все это время.

Jerry Heil уже год встречается с загадочным незнакомцем / коллаж: Главред, фото: t.me/jerryheil

Ранее 76-летнего Арнольда Шварценеггера поймали за поцелуями с 41-летней актрисой, которая является вдовой его близкого друга. Женщина последние два года обручена с другим мужчиной.

Также украинская актриса, звезда сериалов "Сваты" и "Папик" Анна Кошмал показала нежную романтику с мужем Иваном, которого упорно скрывает от поклонников.

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