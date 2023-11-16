Анна Кошмал показала нежную романтику с мужем-"фантомом"

Звезда "Сватов" не смогла сдержать эмоции после разлуки с возлюбленным.

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Анна Кошмал с мужем - актриса показала фото Ивана / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Сегодня мало кого удивишь стремлением украинских звезд скрыть свои романтические отношения от поклонников. Еще меньше тех, кому, как актрисе Анне Кошмал, это удается на протяжении 6 лет.

Про мужа артистки известно лишь то, что его зовут Иван, и что вместе с Кошмал он воспитывает их общего сына - 5-летнего Михаила. Пара познакомилась на съемках, так как муж актрисы также связан с киноиндустрией, хоть и остается за кадром.

В своем блоге в Instagram, который Анна ведет очень активно, она также скрывает лицо избранника. Однако редкими кадрами с супругом все же делится время от времени.

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К примеру, сегодня Кошмал опубликовала фото с мужем, правда, весьма фрагментарное. Но от того не менее эмоциональное - с 11 ноября актрисы не было дома из-за гастролей со спектаклем по Украине. Вернуться к родному мужчине и нежно но крепко держать его за руку Анне после разлуки показалось настоящим сокровищем. Трогательный снимок она подписала одним словом: "Дома".

Анна Кошмал с мужем - актриса показала фото Ивана / instagram.com/smorkovkina

Ранее жена Марка Цукерберга, медик и филантроп Присцилла Чан, показала, как выглядел медиамагнат на первом свидании с ней - на днях пара отметила 20-летнюю годовщину.

Также украинский ведущий Никита Добрынин "засветил" свою девушку, с которой он начал встречаться после развода с блогершей Дашей Квитковой. Прежде шоумен скрывал избранницу.

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