Жена Цукерберга показала, как выглядел медиамагнат на первом свидании с ней

Основатель Facebook с супругой предались воспоминаниями в особую дату для их семьи.

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Марк Цукерберг и Присцилла Чан показали, какими они были в начале отношений / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zuck

Американский медиамагнат и интернет-предприниматель Марк Цукерберг женился на своей давней подруге, педиатре Присцилле Чан в 2012 году, через 9 лет после начала отношений. Супруги познакомились до мировой славы и оглушительного успеха, и сумели построить действительно крепкий союз.

Сегодня они празднуют 20 лет со дня их первого свидания. В честь круглой даты Чан и Цукерберг обменялись милыми поздравлениями в социальных сетях.

Бизнесмен рассказал, как познакомился будущей женой. "20 лет со дня нашего первого свидания. Мы встретились на прощальной вечеринке, которую мои друзья устроили для меня, потому что думали, что меня вот-вот выгонят из колледжа. Я пригласил ее на свидание, но сказал, что нам нужно встретиться как можно быстрее, так как у меня осталось всего несколько дней. Позже я завел Facebook, мы поженились, и теперь у нас три замечательные девочки. Это было дикое путешествие", - вспоминает Цукерберг.

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Чан на своей странице в Instagram опубликовала фото с мужем 20-летней давности, на котором они, юные и влюбленные, улыбаются друг другу. "20 лет со дня нашего первого свидания. Он до сих пор меня все время смешит, и наша жизнь это длинное дикое приключение. И теперь вместе с нами 3 маленьких леди!" - пишет жена медиамагната.

Также Присцилла Чан и Марк Цукерберг в честь годовщины воссоздали ужин 20-летней давности - приготовили пиццу, как на их первом свиданиию

Марк Цукерберг и Присцилла Чан показали, какими они были в начале отношений / instagram.com/priscillachan

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