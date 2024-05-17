Анна Заворотнюк сообщила, что возвращается в Москву из ОАЭ, где она навещала своего мужа.

https://stars.glavred.info/sostoyanie-tyazheloe-doch-anastasii-zavorotnyuk-mchit-k-bolnoy-materi-smi-10565804.html Ссылка скопирована

Анна Заворотнюк возвращается к матери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая долгое время лечится от рака, Анна Заворотнюк рассказала о возвращениие в Москву к матери.

В своих соцсетях Анна поделилась, что в конце мая она отправится в страну-террориста Россию. Но причину так и не назвала.

видео дня

Отметим, Заворотнюк живет на две страны из-за того, что ее муж работает в Дубае, а в РФ ее онкобольная мать и родные. Также, как сообщают росСМИ, появились слухи, что Анна спешит в Москву из-за тяжелого состояния матери.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Анастасия Заворотнюк - последние новости по теме

Напомним, ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

А также появились слухи о том, что Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, завел себе любовницу. Роль разлучницы приписывают фигуристке-путинистке Аделине Сотниковой, которая младше Петра на 24 года.

Читайте больше о Заворотнюк:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред