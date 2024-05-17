Состояние тяжелое: дочь Анастасии Заворотнюк мчит к больной матери - СМИ

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая долгое время лечится от рака, Анна Заворотнюк рассказала о возвращениие в Москву к матери.
В своих соцсетях Анна поделилась, что в конце мая она отправится в страну-террориста Россию. Но причину так и не назвала.
Отметим, Заворотнюк живет на две страны из-за того, что ее муж работает в Дубае, а в РФ ее онкобольная мать и родные. Также, как сообщают росСМИ, появились слухи, что Анна спешит в Москву из-за тяжелого состояния матери.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Анастасия Заворотнюк - последние новости по теме
Напомним, ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
А также появились слухи о том, что Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, завел себе любовницу. Роль разлучницы приписывают фигуристке-путинистке Аделине Сотниковой, которая младше Петра на 24 года.
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