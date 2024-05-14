Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая так и не высказала свое мнение по поводу террористического вторжения РФ в Украину, Анна Заворотнюк, пожаловалась своим подписчикам на жизнь.
Светскую диву, которая живет в Дубае, путешествует и отдыхает на пляжах, расстроила погода. Как написала она на своей странице в Instagram, в Дубае закончился купальный сезон, так как стало очень жарко.
"Купальный сезон закрывается. Просто невыносимо жарко. Будем скучать", - написала она.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
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Напомним, ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
А также появились слухи о том, что Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, завел себе любовницу. Роль разлучницы приписывают фигуристке-путинистке Аделине Сотниковой, которая младше Петра на 24 года.
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