Анна Заворотнюк пожаловалась на свою лакшери-жизнь в Дубае.

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Анастасия Заворотнюк продолжается борьбу с раком, пока ее дочь Анна Заворотнюк жалуется на погоду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/, instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая так и не высказала свое мнение по поводу террористического вторжения РФ в Украину, Анна Заворотнюк, пожаловалась своим подписчикам на жизнь.

Светскую диву, которая живет в Дубае, путешествует и отдыхает на пляжах, расстроила погода. Как написала она на своей странице в Instagram, в Дубае закончился купальный сезон, так как стало очень жарко.

"Купальный сезон закрывается. Просто невыносимо жарко. Будем скучать", - написала она.

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Дочь Заворотнюк страдает в Дубае / Скриншот Instagram/anna_zavorotnyuk

Дочь Заворотнюк страдает в Дубае / Скриншот Instagram/anna_zavorotnyuk

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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Напомним, ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

А также появились слухи о том, что Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, завел себе любовницу. Роль разлучницы приписывают фигуристке-путинистке Аделине Сотниковой, которая младше Петра на 24 года.

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